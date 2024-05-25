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19:02 25.05.2024

Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання

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Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання

Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для Збройних сил і зняти обмеження на її використання, що дасть змогу запобігти новим злочинам РФ, заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Світ не повинен толерувати такі акти терору. Підтримка України не означає воювати замість нас. Ми рішуче налаштовані зупинити державу-терориста. Для цього нам потрібна зброя та зняття обмежень на її використання для захисту наших громадян. Закликаю всіх наших партнерів сприяти зняттю цих обмежень, що дасть нам змогу запобігти новим злочинам агресора", - ідеться в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Костін зазначив, що торговельний центр "Епіцентр" у Харкові, який у суботу обстріляла російська армія, є цивільним об'єктом, "який у вихідні відвідувало багато мирних людей".

За його словами, за фактом авіаудару розпочато досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Прокурори продовжують працювати на місці чергового російського терору проти мирного населення", - повідомив генпрокурор.

Як повідомлялося, за попередніми даними, у Харкові зафіксовано влучання в будівельний гіпермаркет, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Станом на 19:00 вечора суботи, кількість постраждалих унаслідок авіаударів, завданих збройними силами РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові, зростає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "якби Україна мала достатньо засобів ППО і сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими".

 

 

 

Теги: #харків #генпрокуратура #епіцентр

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