Кількість постраждалих у Харкові в гіпермаркеті зросла до 25, четверо зникли безвісти, ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок авіаудару по гіпермаркету зросла до 25, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на 18:10 відомо про двох загиблих (обидва - співробітники гіпермаркету) і щонайменше 25 постраждалих. Ще частину персоналу гіпермаркету розшукують", - сказав Синєгубов.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, зникли безвісти 4 людини.

Як повідомили у пресслужбі "Епіцентру", 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок, їх розшукують.