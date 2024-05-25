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18:35 25.05.2024

Кількість постраждалих у Харкові в гіпермаркеті зросла до 25, четверо зникли безвісти, ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок

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Кількість постраждалих у Харкові в гіпермаркеті зросла до 25, четверо зникли безвісти, ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок
Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок авіаудару по гіпермаркету зросла до 25, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на 18:10 відомо про двох загиблих (обидва - співробітники гіпермаркету) і щонайменше 25 постраждалих. Ще частину персоналу гіпермаркету розшукують", - сказав Синєгубов.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, зникли безвісти 4 людини.

Як повідомили у пресслужбі "Епіцентру", 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок, їх розшукують.

Теги: #харків #епіцентр

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