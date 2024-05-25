Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО посилення української ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову з верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі і командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніно Агуто.

"Насамперед ішлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги. Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України", - написав Сирський у телеграм-каналі в суботу.

Головнокомандувач ЗСУ подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору.