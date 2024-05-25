Події

09:18 25.05.2024

Житель Верхньої Писарівки на Харківщині постраждав унаслідок ворожого обстрілу - ОВА

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Житель Верхньої Писарівки на Харківщині постраждав унаслідок ворожого обстрілу - ОВА
Фото: Харківська ОВА

У ніч на суботу ЗС РФ завдали ударів по Харкову ракетами С-300, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ракетних ударів С-300 пошкоджено будівлю навчального закладу. Пошкоджено 16 автомобілів, близько сотні вибитих вікон у багатоквартирних будинках", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, вночі обстрілу зазнали також Борова (виникла пожежа, горіла господарська будівля) і Коротич (обстріл території).

Крім того, напередодні внаслідок обстрілу Верхньої Писарівки постраждав мирний житель. Унаслідок артобстрілу Куп'янська-Вузлового пошкоджено навчальний заклад, у Малій Данилівці внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а в Золочеві - пошкоджено п'ять приватних домоволодінь.

Теги: #харківська_область #обстріли

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