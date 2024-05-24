Події

19:39 24.05.2024

90% жіночої військової форми вже поставлено

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90% жіночої військової форми вже поставлено

Державний оператор тилу (ДОТ) закупив жіночі літні польові костюми на суму близько 130 млн грн, вже підписано 100% договорів, що закривають доведену потребу до кінця 2024 року.

Як повідомляє пресслужба ДОТ, понад 90% костюмів уже доставлено в різні військові частини.

Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою - державним прапором. Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою, а також має складніший розкрій, зокрема, для регулювання щільності облягання. Жіноча форма має ширший діапазон розмірів - від 40 до 64 і розрахована на зріст від 146 до 188 см.

Окрім костюмів літніх польових, Державний оператор тилу закупив жіночу спідню білизну - топи та труси. Потреба в цих елементах гардероба для жінок у складі ЗСУ закрита до кінця року.

Це були перші тендери ДОТ на закупівлю жіночої форми.

Теги: #форма #армія #жінки

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