У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського
Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону
Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями
США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео
Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб
У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром
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