У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

Укргідрометцентр попередив про складні погодні умови та перший рівень небезпеки у зв'язку з можливими грозами, що супроводжуються шквальним вітром.

"У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 травня у більшості західних, центральних, південних та в Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в п'ятницю.