Події

14:06 24.05.2024

У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

1 хв читати
У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

Укргідрометцентр попередив про складні погодні умови та перший рівень небезпеки у зв'язку з можливими грозами, що супроводжуються шквальним вітром.

"У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 травня у більшості західних, центральних, південних та в Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в п'ятницю.

 

Теги: #вітер #грози

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 04.04.2024
У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

13:01 29.03.2024
У низці областей України в п'ятницю очікуються грози

У низці областей України в п'ятницю очікуються грози

16:14 28.03.2024
На Київщині 29 березня вдень пориви вітру сягатимуть 20 м/с

На Київщині 29 березня вдень пориви вітру сягатимуть 20 м/с

07:19 05.03.2024
Нашестя перекоти-поля захлеснуло вулиці США

Нашестя перекоти-поля захлеснуло вулиці США

15:23 06.10.2023
У суботу в Києві та області очікуються пориви вітру 17-22 м/с - Укргідрометцентр

У суботу в Києві та області очікуються пориви вітру 17-22 м/с - Укргідрометцентр

07:47 19.06.2023
У Тернопільській області очікуються грози та місцями туман

У Тернопільській області очікуються грози та місцями туман

12:29 05.06.2023
У Києві 2 червня зафіксовано рекорд швидкості вітру - ЦГО ім. Срезневського

У Києві 2 червня зафіксовано рекорд швидкості вітру - ЦГО ім. Срезневського

13:59 10.08.2022
У більшості областей України та Києві в четвер очікуються грози – ДСНС

У більшості областей України та Києві в четвер очікуються грози – ДСНС

08:45 18.02.2022
На Прикарпатті в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею та маршрутний мікроавтобус

На Прикарпатті в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею та маршрутний мікроавтобус

07:17 06.02.2022
На Мадагаскар обрушився сильний ураган

На Мадагаскар обрушився сильний ураган

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

ОСТАННЄ

Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

На Кіровоградщині працює ППО - обладміністрація

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

МОН затвердило скорочені освітні програми з українознавчих предметів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА