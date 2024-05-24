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13:43 24.05.2024

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

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Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн, повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками його робочого візиту до Харкова та проведення там наради з питань оперативної обстановки в області та підготовки до опалювального сезону.

"Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми - з резервного фонду державного бюджету, решта - з міського бюджету", - повідомляється на сайті Офісу президента.

Виділені кошти, як зазначається, буде спрямовано на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок.

Також повідомляється, що президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенеруючих підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На нараді також обговорювалася ситуація із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".

Теги: #харківська_область

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