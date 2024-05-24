Події

12:23 24.05.2024

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

Станом на 10.00 п'ятниці за минулу добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, а від початку поточної доби - ще 37, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку поточної доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема десять - з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли для своєї безпідставної агресії 13 дронів-камікадзе", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

На харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати позиції ЗСУ, зі свого боку Сили оборони відбили атаку в напрямку Липців. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На куп'янському напрямку від початку доби відбулося 10 бойових зіткнень. Українські військові успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Дружелюбівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки. Противник мав частковий успіх біля Іванівки, ЗСУ вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На лиманському напрямку Сили оборони продовжують давати відсіч спробам російських загарбників просунутися в Серебрянському лісі.

На сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку противника в районі Спірного. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На краматорському напрямку від початку доби українські захисники завадили атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав.

На покровському напрямку ситуація контрольована. Інтенсивність бойових дій у п'ятницю знизилася, противник не здійснював наступальних дій.

На курахівському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Ворог наразі продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На оріхівському напрямку зупинено атаку окупантів поблизу Новоданилівки.

На придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

Минулої доби Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу, вузол зв'язку, а також станцію РЕБ противника.

Теги: #фронт #ситуація

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