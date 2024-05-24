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12:02 24.05.2024

Українські пілоти, які пройшли навчання у США на F-16, попрямують до Європи для подальшої підготовки

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Українські пілоти, які пройшли навчання у США на F-16, попрямують до Європи для подальшої підготовки

Перша група українських пілотів, яка завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США, попрямує до Європи для проходження подальшої підготовки, повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Звісно, навчальний процес не завершується. Наразі пілоти повертаються до Європи і готуватимуться й надалі для того, щоб у подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Спікер наголосив, що процес навчання постійний і стосується не тільки пілотів, а й інженерів. Після прибуття в Україну вони ділитимуться досвідом із колегами.

За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, виконуватимуть завдання з патрулювання, а також завдаватимуть ударів по ворогу на лінії зіткнення.

Як пише Politico, прессекретар ВПС Національної гвардії США Ерін Ганніган заявив, що перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні.

Теги: #f_16 #навчання #пілоти

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