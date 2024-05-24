Події

09:27 24.05.2024

За добу на Харківщині 9 загиблих і 43 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

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За добу на Харківщині 9 загиблих і 43 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - ОВА
Фото: ДСНС

За уточненими даними, унаслідок нічного удару, завданого ЗС РФ по Харкову, є постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в будівлю підприємства пошкоджено дах та фасад, вибито вікна. Постраждала жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок денних ворожих ударів по облцентру пошкоджено цивільне підприємство, також горів цех друкарні. Загинули 7 осіб, 21 людина постраждала.

Крім того, обстріл Кіндрашівки спровокував пожежу: горіли господарська будівля та гараж. Одна людина загинула, двоє травмовані. Ще один мирний житель загинув унаслідок ворожого обстрілу с. Рідкодуб Дворічанської громади. Ворожих ударів зазнали також Люботин (пошкоджені вікна в будинках, цивільні автомобілі, постраждали 10 осіб) і Дергачі (пошкоджені 11 будинків, постраждали 8 осіб). У с. Рясне внаслідок обстрілу ворожим дроном травмований 11-річний підліток. У Приколотному внаслідок ворожого авіаудару поранена жінка.

Теги: #харківська_область #обстріли

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