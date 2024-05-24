Події

08:36 24.05.2024

Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку

1 хв читати
Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку, відповідний Указ Президента України №344/2024 опубліковано на сайті Офісу глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАЛОФЕЄНКУ Павлу Олексійовичу - старшому матросу (посмертно)", - йдеться в Указі.

 

 

 

Теги: #герой_україни #указ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 24.05.2024
Почесною відзнакою "За мужність і відвагу" Зеленський нагородив 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України

Почесною відзнакою "За мужність і відвагу" Зеленський нагородив 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України

08:42 24.05.2024
Зеленський нагородив 505 окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України почесною відзнакою "За мужність і відвагу"

Зеленський нагородив 505 окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України почесною відзнакою "За мужність і відвагу"

20:56 09.05.2024
О.Прокопенка призначено начальником Управління СБУ в Хмельницькій області

О.Прокопенка призначено начальником Управління СБУ в Хмельницькій області

20:39 01.05.2024
Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

11:26 20.04.2024
Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

12:26 09.02.2024
Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

16:04 03.02.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

16:20 13.11.2023
Зеленський присвоїв Джемілєву звання Герой України

Зеленський присвоїв Джемілєву звання Герой України

16:38 08.08.2023
Петиція щодо присвоєння звання Героя України (посмертно)

Петиція щодо присвоєння звання Героя України (посмертно)

12:34 08.07.2023
Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно.

Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

ОСТАННЄ

Херсон і 12 громад області знову були під обстрілами, є влучання в житлові квартали

Росія вивела в Чорне море один бойовий корабель, ще один перебуває в Середземному морі

Зранку росіяни вдарили по Нікопольському району дронами-камікадзе, є постраждалі

Окупанти вдарили близько 380 разів по Запорізькій області, одна людина загинула через обстріл Пологівського району

За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 - ЗМІ

Керівництво ЄС підтримує пропозицію лідерів Польщі та Греції створити "спільний щит ППО"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА