Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку, відповідний Указ Президента України №344/2024 опубліковано на сайті Офісу глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАЛОФЕЄНКУ Павлу Олексійовичу - старшому матросу (посмертно)", - йдеться в Указі.