Керівництво ЄС підтримує пропозицію лідерів Польщі та Греції створити "спільний щит ППО"

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала вимогу прем'єр-міністрів Польщі та Греції Дональда Туска і Кіріакоса Міцотакіса створити фінансований ЄС щит протиповітряної оборони, повідомляє Politico.

"Ми повинні мати спільний щит протиповітряної оборони для всієї Європи, як це було запропоновано Міцотакісом і Туском", - сказала вона на дебатах між кандидатами на посаду наступного голови Єврокомісії в четвер.

Як повідомляло агентство Bloomberg, лідери Греції та Польщі попросили президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн очолити зусилля зі створення спільного щита протиповітряної оборони, який фінансуватиметься блоком.

ЄС потрібна нова "флагманська програма", така як європейський щит протиповітряної оборони, написали в листі прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і його польський колега Дональд Туск, підкреслив Bloomberg.

Зазначається, що обидва лідери також просять обговорити це питання на наступному саміті ЄС наприкінці червня.