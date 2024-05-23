Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для перемоги над російським терором потрібно більше зусиль і рішучості з боку світових лідерів, зокрема, Україна повинна мати більше засобів ППО і можливість знищувати джерела російського терору поблизу своїх кордонів.

"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні - це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалося багато українських видавництв", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

"І це для російських терористів - мета. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати", - наголосив президент.

За словами Зеленського, "щоразу, коли відбуваються такі удари, коли руйнуються наші міста і села, коли знищуються життя і згорають книжки і все, що береже людяність, - завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Тільки тому, що Україна досі має обмеження в захисті", - заявив він.

Зокрема, глава держави вказав на брак достатньої кількості засобів ППО для захисту військових і цивільного населення, на дефіцит далекобійності для Сил оборони та абсолютну відсутність можливості знищувати джерело російського терору поблизу кордонів України, а саме російських ракетних установок, які, б'ють по Україні та її людях.

Як він зазначив, "кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження у протидії терору".

"Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, яка дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, - я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості - рішучості лідерів світу, - щоб російський терор нарешті програв", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, вдень, 23 травня, Росія завдала серії ракетних ударів по Харкову та прикордоння. Унаслідок ударів є загиблі та поранені.