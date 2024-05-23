Прем'єр-міністр Норвегії підтвердив участь країни в Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Подякував за конкретні дії щодо ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Також, за словами президента, команди Норвегії та України фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, яку буде підписано за першої можливості.

Крім цього, Стере під час розмови підтвердив участь Норвегії в Саміті миру.