NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського "Саміту Свободи"

Перший щорічний американсько-український "Саміт Свободи" пройде у Вашингтоні 5-7 червня 2024 року. Головним заходом у межах Саміту стане оборонно-промислова конференція, на якій представники NAUDI поінформують західних партнерів про потенціал українського ВПК та проведуть низку перемовин з американськими компаніями про співробітництво у сфері виробництва зброї.

"Треба враховувати, що американський ВПК — потужний лобіст власних інтересів на капітолійському пагорбі. Якщо Україна буде в фокусі їх інтересу, ми зможемо добитися, тих політичних рішень, які потрібні нашій державі" — наголосив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

Як зазначив Висоцький, унікальність цієї події дасть змогу можливість мультирівневого діалогу з представниками США щодо підтримки України.

"Важливо розуміти, яким чином нам достукатись до представників влади в Вашингтоні й тих політичних кіл, які приймають там рішення", - зазначив він.

Окрім оборонної конференції в рамках Саміту також пройдуть спільна американсько-українська ветеранська конференція та благодійний гольф-турнір.