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18:36 23.05.2024

За поточну добу окупанти 53 рази намагалися просунутися вперед, найбільше - на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

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За поточну добу окупанти 53 рази намагалися просунутися вперед, найбільше - на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 17.00 четверга російські окупанти продовжують активні наступальні дії, ворог здійснив уже 53 спроби просунутися вперед, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на куп’янському та покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника", - йдеться у зведенні, розміщеному в телеграм-каналі.

На куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував оборонні рубежі, вісім атак тривають у районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Також окупанти завдали трьох авіаударів біля Андріївки, Сергіївки та Макіївки.

У свою чергу українські захисники тримають під вогневим контролем і виснажують наступальний потенціал противника, ворожі втрати уточнюються.

На краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, Сили оборони продовжують відбивати три ворожі штурми в районах Андріївки та Нового. Також окупанти завдали двох авіаударів з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.

На покровському напрямку тривають сім бойових зіткнень, зокрема, на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог намагався 16 разів покращити своє тактичне положення, а також завдав шести авіаударів біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої, Нетайлового та Уманського.

На решті напрямків без суттєвих змін.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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