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16:13 23.05.2024

ЗАЕС укотре залишилася на одній лінії електропередачі - "Енергоатом"

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ЗАЕС укотре залишилася на одній лінії електропередачі - "Енергоатом"

У четвер о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Наразі найбільша АЕС Європи з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", - повідомляють у телеграм-каналі НАЕК.

У разі відмови цієї лінії на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії, зазначають у компанії.

"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Щоб не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора - "Енергоатому", - наголосив голова компанії Петро Котін.

Як повідомлялося, від початку російської окупації з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Теги: #заес #леп

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