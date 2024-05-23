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15:06 23.05.2024

Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

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Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергової атаки РФ по Харкову і Люботину закликав країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні.

"Ця жахлива атака має нагадати всім у всьому світі, що Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot. Ми дуже вдячні Німеччині за анонс ще однієї системи. Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, а й для миру в Європі. Кожен має чітко усвідомлювати про що йдеться. Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, а й наближає можливість масштабнішої війни в Європі", - написав він у соцмережі Х.

Кулеба наголосив, що диктатура Путіна безсумнівно розширить свою агресію і забере більше життів, якщо її не зупинити в Україні зараз.

"Нікого не називаючи і не присоромлюючи, але я вкотре закликаю країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра", - закликав глава МЗС.

Він додав, що, "на жаль, одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети". 

Теги: #партнери #patriot #кулеба

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