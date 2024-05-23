Окупанти обстріляли Малу Токмачку Запорізької області, загинув місцевий житель

Житель села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області загинув на подвір'ї власного будинку внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"74-річний чоловік загинув через ворожі обстріли Запорізької області. Росіяни атакували артилерією Малу Токмачку. Убили літнього чоловіка, який перебував на подвір'ї. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано будинок і споруди поруч", - написав Федоров у телеграмі у четвер.