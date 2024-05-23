Окупанти за добу обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу 17 прикордонних сіл у Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області, чотири села в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області та одне село в Богодухівському районі Харківської області, що належить до зони відповідальності Оперативного командування "Північ".

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється у зведенні, оприлюдненому на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці у четвер.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, ФПО-дрони, скидали гранатометні осколкові постріли з безпілотників.

Павлівка і Новодмитрівка Сумського району за добу були обстріляні чотири рази, Попівка Охтирського району - дев'ять разів, Голишівське Сумського району - двічі. Загалом за добу зафіксовано 40 обстрілів (184 вибухи) з різних видів озброєння.