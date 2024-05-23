Блінкен сподівається на прогрес у рішенні про використання заморожених російських активів на допомогу Україні на червневому саміті G7

Сполучені Штати докладають дипломатичних зусиль до того, щоб до майбутнього в червні саміту G7 одержати згоду країн, у яких перебувають заморожені активи Росії, на їхнє використання для допомоги Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я сподіваюся, що ми зможемо досягти прогресу в цьому питанні до зустрічі "сімки", у якій братиме участь президент (Джо Байден - ІФ-У)", - сказав держсекретар на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників.

Блінкен привітав рішення Євросоюзу про використання і передачу Україні доходів від російських активів у Європі.

"Тепер ми хотіли б знайти можливості використання основної суми активів як застави під час видачі Україні кредитів", - додав держсекретар.