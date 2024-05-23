Російські війська за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав 2 авіаційних ударів по Новоандріївці, а 232 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку, а 226 артобстрілів противник завдав по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні мешканці не постраждали.