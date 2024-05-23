Окупанти здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 139 вибухів

За день на Сумщині окупанти 30 разів обстріляли область, зафіксовано 139 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня російські війська здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів, що значно посилило напругу в регіоні. Зноб-новгородська громада", - йдеться у повідомленні.

Так, Великописаревську противник обстрілював з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ із БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух). По Середино-Будській ворог здійснив мінометні обстріли (10 вибухів).

Шалигінську ворожі війська обстріляли зі стрілецької зброї. По Есманьській РФ застосувала мінометний обстріл (6 вибухів). У Білопільській здійснено обстріл з танка (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

На Путивльську ворог скинув 9 мін. По Зноб-Новгородській противник вдарив із мінометів (3 вибухи). У Глухівській зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи). У Миколаївській ворожі сили здійснили атаку дрона типу "FPV" (1 вибух). А по Краснопільській окупанти били з артилерії (6 вибухів).