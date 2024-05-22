Події

23:54 22.05.2024

ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

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ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

Українські військові в середу, 22 травня, збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні станом на 22:00.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще тривають дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними генштабу, 22 травня ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

Підрозділи авіації, ракетних військ та артилерії завдали вогневої поразки по чотирьох районах зосередження особового складу, двом пунктам управління, двом станціям управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двом гарматам та ЗРК С-400.

З початку доби сталося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетні удари п'ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.

На Харківському напрямку було 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця.

З початку доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців та 21 одиницю військової техніки. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки.

На лиманському напрямі сьогодні було шість атак окупантів. Разом з тим дві атаки тривають на Сіверському напрямку в районі Виїмки. Ситуація контролюється.

"На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони утримали позиції. За сьогоднішній день окупанти втратили на напрямку 58 людей убитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД та чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено", - сказано в повідомленні.

"На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки", - зазначили в зведенні.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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