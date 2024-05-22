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21:57 22.05.2024

Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні, передає Reuters.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, який дозволить нам ще краще розпоряджатися в майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті", - цитує видання слова своїх джерел у міністерстві фінансів Німеччини.

Водночас, передає Reuters, Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Повідомляється, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Італії, на яку запрошено також Україну.

 

 

 

Теги: #німеччина #активи #рф

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