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20:44 22.05.2024

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

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Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками проведеної в середу спеціальної наради з представниками Ради національної безпеки і оборони та Ставки заявив про потреби держави та військових у системах та тактиках, які б дозволили ефективно захищатися від російських керованих авіабомб.

"Провів нараду – спеціальну – на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам", - заявив він у відеозверненні .

Як наголосив Зеленський, це "складна тематика".

"І якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити", - сказав він.

"Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував президент.

 

Теги: #зброя #нарада #президент

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