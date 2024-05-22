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18:09 22.05.2024

За 10 років у Києві оновили та створили 570 парків і скверів - Кличко

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За 10 років у Києві оновили та створили 570 парків і скверів - Кличко

Із 2014 року в столиці було створено та оновлено 570 скверів і парків, зокрема, "Перемога", "Совки" та "Нивки", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Із 2014 року ми оновили та створили загалом 570 парків та скверів. Тепер кияни та гості столиці, а також сім’ї, які знайшли прихисток у нашому місті під час війни, можуть прогулятись захоплюючими схилами Володимирської гірки, сучасним Куренівським парком, оновленими парками "Перемога", "Совки", "Нивки", новою зоною відпочинку на Троєщині. А також - справжнім зеленим діамантом Києва – парком "Наталка", що вже став частиною великої рекреаційної зони, яку ми продовжуємо створювати на Оболоні", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу у зв'язку з 10-річчям свого мерства в столиці.

Кличко є київським міським головою з 5 червня 2014 року.

Теги: #київ #кличко

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