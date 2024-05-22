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17:52 22.05.2024

США не вважають за можливе визнавати в односторонньому порядку Палестину державою - ЗМІ

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США не вважають за можливе визнавати в односторонньому порядку Палестину державою - ЗМІ

Американська адміністрація виступає проти визнання палестинської держави без досягнення відповідної угоди з Ізраїлем, повідомляє в середу CNN із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

"Президент упевнений, що палестинську державу потрібно створити шляхом прямих переговорів між сторонами, а не через одностороннє визнання", - заявило джерело телеканалу.

Представник Ради також наголосив, що Байден "рішуче підтримує ідею про створення двох держав і робив це протягом усієї своєї кар'єри".

Раніше прем'єри Ірландії, Іспанії та Норвегії заявили про рішення визнати Палестину державою. Рішення набуде чинності 28 травня.

Наразі палестинську державу визнають 140 країн, проте ситуація ускладнюється тим, що до цього числа не входять три постійні члени РБ ООН - США, Велика Британія і Франція.

Своєю чергою глава ізраїльського МЗС Ісраель Кац дав розпорядження послам у Норвегії, Ірландії та Іспанії повернутися до Ізраїлю для консультацій у зв'язку з рішенням цих країн щодо Палестини.

Теги: #палестина #ізраїль #сша

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