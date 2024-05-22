Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, під час якої той підтвердив свою участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Подякував канцлеру за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії - зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", - написав президент у своєму телеграмі.

Україна, за словами Зеленського, також цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

Глава держави повідомив, що обговорив із федеральним канцлером Австрії участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординував із ним майбутні спільні заходи.