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16:25 22.05.2024

ВР має намір заборонити евакуацію авто під час війни

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ВР має намір заборонити евакуацію авто під час війни

Верховна Рада має намір заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану.

"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів із паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

За його словами, законопроєкт підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Железняк зазначив, що законопроєкт пропонує підвищити штрафи за порушення правил паркування і заборонити евакуацію авто місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.

Теги: #законопроєкт #верховная_рада

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