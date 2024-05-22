Події

15:53 22.05.2024

У Дніпропетровській області атаковано інфраструктурний об'єкт, сталося займання - ОВА

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У Дніпропетровській області атаковано інфраструктурний об'єкт, сталося займання - ОВА

У Дніпропетровській області зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт, розпочалася пожежа, подробиці уточнюються, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"На жаль, маємо в області приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа. Уточнюємо деталі", - написав він у телеграм-каналі в середу.

При цьому Лисак повідомив про збитий у Кам'янському районі розвідувальний безпілотник.

Теги: #пожежа #дніпропетровська_область

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