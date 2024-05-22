Події

15:48 22.05.2024

Стефанчук вибачився за сексизм щодо нардепа Геращенко

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Стефанчук вибачився за сексизм щодо нардепа Геращенко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вибачився за використання сексизму стосовно співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

"Я вчора вибачився за ці слова і підтвердив це сьогодні... і сказав, що це неприпустимо", - заявив Стефанчук на пленарному засіданні в середу.

Стефанчук також пояснив, що його словам передували "звинувачення і образи" на його адресу, коли його назвали "хамлом".

Він висловив побажання, щоб нардеп також вибачилася.

Як повідомлялося, Геращенко заявила, що має намір звернутися до президента Європейського парламенту Роберти Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені "дівчинка"... Я надішлю листа президенту Європарламенту Роберті Мецолі та іншим колегам, тому що такі речі не повинні залишатися безкарними", - написала Геращенко у фейсбуці.

Теги: #стефанчук #геращенко

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