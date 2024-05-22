80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни - дослідження

80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни, свідчить дослідження Державної служби якості освіти України.

У відомстві повідомили, що у 2022/2023 навчальному році показник доступу до освітнього процесу становив 69%.

Зазначається, що в містах учні мають більше доступу до освітнього процесу, ніж у селах, а втрати в навчальному часі відбуваються через повітряні тривоги, бойові дії, відсутність доступу до швидкого інтернету та необлаштовані укриття.

Зокрема, 71% учнів заявили, що в укриттях відсутні умови для проведення уроків і що там під час тривог кожен займається своїми справами.

Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2023-2024 навчальному році проводили з 26 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року шляхом анкетування 118 закладів загальної середньої освіти. Зокрема було опитано 118 керівників, 3860 вчителів, 10121 одного з батьків учнів та 3763 учні (переважно десятикласники).