У Покровську внаслідок російського удару двоє людей загинули, двоє поранені - прокуратура

Російські окупанти у вівторок, 21 травня, близько 23:00 завдали ракетного удару по території с. Ріг м. Покровська в Донецькій області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму. Внаслідок вибуху також травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Вибухом пошкоджені три домогосподарства та газопровід. Попередньо російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).