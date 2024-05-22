На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух у зв'язку з ДТП

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух у зв'язку з ДТП біля населеного пункту Нижнє Синьовидне у Стрийському районі, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Нижнє Синьовидне сталася ДТП із потерпілими. Одна смуга перекрита для руху транспортних засобів", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Співробітники патрульної поліції на місці аварії забезпечують реверсивний рух.