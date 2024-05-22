У Франкфурті розпочався другий процес проти групи "Рейхсбюргерів", перед вищим судом землі Гессен постали дев'ять підозрюваних, повідомляє Радіо Свобода.

Серед обвинувачених - очільник групи принц Генріх XIII Ройс, 71-річний нащадок дворянського роду, керівник військового підрозділу Рюдігер фон Пескаторе, колишні солдати бундесверу і колишня суддя, депутатка бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" Бірґіт Мальзак-Вінкельманн. Федеральна прокуратура звинувачує їх у підготовці збройного держперевороту, а також членство в терористичній організації або її підтримка.

Для здійснення перевороту було зібрано півмільйона євро і великий арсенал зброї. Прокуратура наголошує, що обвинувачені відчувають глибоке відторгнення до державних інститутів і вільної демократичної системи. "Вони слідують конспірологічним міфам", - йдеться в обвинувальному висновку.

"Рейхсбюргери" прагнуть відновити кордони Німеччини в період з 1871 до 1945 року. Члени групи не визнають існування ФРН та її законів. Після перевороту принц Генріх XIII Ройс мав стати главою перехідного уряду, а Мальзак-Вінкельманн була відведена роль міністра юстиції.

Підсудним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процес у Франкфурті - другий із трьох у справі групи "Рейхсбюргерів". Перший розпочався у квітні в Штутгарті, третій очікується 18 червня в Мюнхені.