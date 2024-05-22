Війська РФ за минулий день здійснили 34 обстріли 11 громад Сумської області, одна людина поранена

Російські окупанти за минулий день 34 рази обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, унаслідок ракетного обстрілу в Конотопі одна особа дістала поранення, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Конотопська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у Конотопській громаді: ворог завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп (1 вибух). Унаслідок ракетного удару поранення отримала одна людина.

Так само вказується, що у Великописарівській громаді було здійснено обстріл НАР із гелікоптера (14 вибухів), обстріл з АГС (20 вибухів), мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

По Середино-Будській громаді було здійснено мінометні обстріли (3 вибухи), атака за допомогою дронів типу "FPV" (11 вибухів), артобстріл (1 вибух).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл із мінометів (9 вибухів), артилерії (9 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (3 вибухи), обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (2 вибухи).

По Есманській громаді росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (30 вибухів), артилерії (7 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ "Град" (19 вибухів), артилерії (7 вибухів), мінометів (7 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.

Артилерійських обстрілів зазнали Зноб-Новгородська (11 вибухів), Юнаківська (4 вибухи) і Миропільська (2 вибухи) громади.

Під мінометним обстрілом опинилася Краснопільська (11 вибухів) і Хотинська (4 міни) громади.