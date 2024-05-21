На Покровському напрямку від початку доби відбито 37 атак - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наразі найактивніші на Покровському напрямку, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:00 у вівторок, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37", - йдеться у зведенні.

У зведенні повідомляється, що противник 15 разів намагався просунутися від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки.

"Тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу і стабілізації обстановки", - уточнюється у зведенні.

На Харківському напрямку російські загарбники провели 10 атак.

"Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають. Своєю чергою українські захисники контратакують і вживають заходів для посилення стійкості оборони", - йдеться в повідомленні.

На Куп'янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спробу противника просунутися в районі населеного пункту Терни було придушено.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки, триває бій поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти п'ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі - біля Андріївки, а також у районах Нового та Іванівського.

"На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема, знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ "Бурелом"", - повідомляє Генштаб.

На Курахівському напрямку наші захисники продовжують придушувати активність противника, який від початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Воромівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, проте агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку ситуація не змінилася. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.