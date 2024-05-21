Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

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На глобальну ініціативу з посилення української протиповітряної оборони наразі зібрано майже мільярд євро, повідомили в МЗС Німеччини з нагоди 8-го візиту міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва.

Зазначається, що мета поїздки міністра закордонних справ - запевнити українців, що Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на боці України і не припинять свою підтримку.

"Глобальну ініціативу з посилення протиповітряної оборони, яку міністр закордонних справ нещодавно висунув разом із міністром оборони Пісторіусом, також варто розглядати в цьому контексті. Наразі зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській ППО", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що робота триває. І водночас ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна виграє цю війну... Німеччина разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу твердо стоїть на боці України. На це народ України може розраховувати в довгостроковій перспективі", - сказала Бербок.

Вона також переконана, що місце України - в Європейському Союзі.

"Вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право. Україна домоглася вражаючого прогресу і перебуває на шляху реформ, незважаючи на деструктивність Росії. Наразі важливо не послаблювати наших зусиль - у судовій реформі, боротьбі з корупцією та свободі ЗМІ", - зазначила міністр.