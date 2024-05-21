В Україні активно розвивається серійне виробництво наземних дронів

Українські підприємства активно запускають серійне виробництво наземних дронів. Масове застосування на фронті цих роботизованих платформ з різним функціоналом може вивести "війну дронів" на якісно новий рівень та зберегти життя нашим воїнам. Про це розповів в інтерв’ю військовому експерту Валентину Бадраку автор проєкту "Очі" Олександр "Тихоход" Дмітрієв.

"Величезна кількість талановитіших людей вже підключилися для розвитку цих платформ. Багато хто вже має серійне виробництво і розвиває серійне виробництво. Думаю, їх буде чим далі, тим більше", - сказав Олександр "Тихоход".

За словами Олександра Дмітрієва, в Україні і в світі є багато розробок таких наземних дронів, проте стоїть питання адаптації цих дронів до умов війни.

"Радіокеровані наземні платформи - це не новина. Питання в тому, що не всі вони військові. Тобто виникають питання щодо їхньої стійкості до тих умов, в яких вони використовується. Щодо грунтів, щодо прохідності. І головне позиціонування - зв'язок. Тому що, якщо для повітряних дронів помилка метр-два не критична, то на землі помилка в сантиметри може закінчити життєвий цикл цієї платформи, бо вона або десь впаде, або застрягне", - розповів експерт.

Україні потрібно розвивати виробництво саме військових наземних дронів, упевнений "Тихоход".

"Важливо, щоб дрони, будь-які безпілотні системи були прогнозовані в їх застосуванні. Щоб вони відповідали своїм тактико-технічним характеристикам і працювали стабільно. Якщо цей дрон має проїхати 20 км, то він має проїхати 20 км, можливо навіть більше, але не менше ні в якому разі. А використовуючи цивільні засоби для війни, їхні прогнозованість значно менша. Тому що ми не можемо бути впевнені, що їх якість відповідає тим умовам, в яких вони будуть використовуватись. Крім того, щоб якийсь підрозділ міг їх використовувати, треба, щоб була вже серія. Не один, не два на місяць. А щоб у виробника вистачало потужностей відновлювати втрати та поповнювати парк наземних дронів", - пояснив Олександр Дмітрієв.

Він зазначив, що наземні дрони дозволяють убезпечити і зберегти життя українських військових.

"Я вважаю, треба зберігати в першу чергу людські життя і застосовувати максимум всього, що може бути, в тому числі безпілотні системи, для того, щоб зменшити ризики для життя і зберегти їх. Щоб воювали дійсно машини, а не люди", - наголосив "Тихоход".

Наразі стоїть завдання пришвидшити процес впровадження технологій та виробництва наземних дронів.

"На сьогодні вже є профільні підрозділи, які займаються такими безпілотними системими. І є указ Президента про надання пропозицій щодо створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Тобто розвиток в цьому напрямку іде. Але дуже хотілося б пошвидше, набагато швидше. Бо стоїть питання і фінансування розробок, і закупівлі цих розробок, і вивчення досвіду впровадження - багато складових. Багато хто займається цим напрямком в позитивному ключі і якось намагається це все прискорити, але хотілось б ще скоріше", - наголосив "Тихоход".