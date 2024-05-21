Пакистан організував чотири спецрейси для вивезення своїх громадян після заворушень у Киргизстані

Після сутички між жителями Бішкека та іноземцями Пакистан запланував спецрейси для вивезення своїх громадян з Киргизстану, повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту "Манас".

"На сьогодні з аеропорту "Манас" організовано виліт шести рейсів до Пакистану, чотири з них спеціальні", - повідомили в пресслужбі аеропорту у вівторок.

За словами співрозмовника агентства, протягом дня літаки вилетять до Ісламабада, Пешавара і Лахора. Два рейси є регулярними, вони виконувалися і раніше. Ще чотири спеціальні рейси організувала влада Пакистану у зв'язку з протестами проти іноземних громадян.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в аеропорту спостерігається скупчення людей. За ситуацією в залі реєстрації стежать співробітники служби безпеки аеропорту та управління патрульної служби міліції країни.

За інформацією киргизького МВС, у ніч на 13 травня в столичному мікрорайоні "Восток-5" між групою молодих людей та іноземними студентами стався конфлікт. Після чого зав'язалася бійка, іноземні студенти встигли добігти до місця свого проживання - хостелу. Нападники зайшли за ними в хостел, де, застосувавши силу, заволоділи грошовими коштами та речами. Отримавши фізичну відсіч від мешканців, зникли з місця події.

У ніч на 18 травня в Бішкеку сталася сутичка між місцевими жителями та іноземцями, яка переросла в заворушення. За інформацією МВС Киргизстану, порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство".

У МОЗ країни повідомили про 41 постраждалого під час заворушень. Одному громадянину Пакистану діагностовано перелом щелепи.

Уряд Киргизстану виступив із засудженням насильства і спростував неправдиві повідомлення міжнародної преси про нібито скоєні вбивства і насильство щодо іноземців.

Президент Киргизстану Садир Жапаров пообіцяв покарати нападників на гуртожиток.

20 травня пресслужба МВС Киргизстану повідомила, що було встановлено і затримано осіб, підозрюваних у розбійному нападі на іноземних громадян у хостелі в Бішкеку, ними виявилися громадяни Киргизстану 2005-2006 років народження. Порушено кримінальну справу за статтею "розбій". Затриманих відправлено в ізолятор тимчасового тримання.