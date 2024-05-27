Дипломатія

23:34 27.05.2024

Посольство Киргизстану провело в Києві науково-практичну конференцію

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Посольство Киргизстану провело в Києві науково-практичну конференцію

23 травня у м. Київ у рамках святкування 100-річчя утворення Кара-Киргизької автономної області Посольством організовано науково-практичну конференцію «Манас - нематеріальна культурна спадщина людства».

У дипломатичному заході взяли участь Міністр культури України Р. Карандєєв, 13 депутатів Верховної Ради України, представники дипломатичного корпусу, політичні та громадські діячі, українські науковці в галузі тюркології/філології, представники вищих навчальних закладів м. Києва, представники киргизької діаспори. Також з киргизького боку за допомогою відеоконференцзв'язку взяли участь президент ДУ «Національна академія “Манас” Т.Бакчієв, перекладач книжки - голова Українського товариства “Берегиня” в Киргизстані В.Нарозя та художник З.Іліпов. 

Конференція проходила киргизько-українсько-англійською мовами, на якій обговорювалася тема впливу Манаса на світову культуру. Учасникам було продемонстровано відеоролик «Манас», а також відбулася презентація виданої нещодавно українською мовою книжки Саякбая Каралаєва «Киргизький народний епос Ер-Тоштюк», що видана на кошти українських спонсорів. У подарунок кожному учаснику конференції було вручено нову книгу.
Спікери обговорили вплив киргизької культури на світову літературу та наголосили на важливості такого заходу для поглиблення киргизько-українського культурно-гуманітарного співробітництва.

Дипломатичний захід пройшов на високому рівні та отримав позитивний відгук учасників.

Нові книжки передаватимуться до ВНЗ та бібліотек України.

Киргизька Республіка визнала незалежність України 20 грудня 1991 року. 19 вересня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. У 1993 році в Києві відкрито Посольство Киргизької Республіки, а у 2000 році Посольство України в Киргизстані.

Теги: #киргизстан

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