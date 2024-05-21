Події

07:54 21.05.2024

За минулу добу одна людина загинула під час обстрілів у Василівському районі Запорізької області

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За минулу добу одна людина загинула під час обстрілів у Василівському районі Запорізької області

За минулу добу одна людина загинула під час обстрілів у Василівському районі Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок уранці.

"Одна людина загинула під час ворожої атаки по Василівському району", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, протягом доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

"189 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Степногірськ. 229 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Приютного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського", - інформував Федоров.

За його словами, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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