Події

07:12 21.05.2024

У Німеччині український підліток отримав важке ножове поранення

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У Німеччині український підліток отримав важке ножове поранення

У місті Дортмунд (Німеччина) 19 травня на вулиці стався напад із ножем на 15-річного хлопця, біженця з України, внаслідок нападу він зазнав важких поранень і був госпіталізований, повідомляє BILD.

Зазначається, що 15-річний підліток, під час прогулянки разом зі своїми друзями, спочатку дістав поранення через довгий поріз на шиї, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Молодим людям вдалося врятуватися. Отримавши серйозну травму, українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратив свідомість. Лікар швидкої допомоги, який прибув на місце, боровся за життя неповнолітнього на вулиці. Швидка допомога доставила тяжкопораненого чоловіка в клініку.

Нападникам вдалося втекти з місця події. Поліція проводить розслідування.

 

 

 

Теги: #німеччина #біженці #поранення

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