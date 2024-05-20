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22:41 20.05.2024

Нідерланди нададуть Україні БМП YPR із дистанційним управлінням

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Нідерланди нададуть Україні БМП YPR із дистанційним управлінням

Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765, оснащених дистанційним управлінням, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR з бойовими модулями дистанційного керування, за запитом Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували надавати допомогу Україні", - написала вона в соцмережі X.

БМП YPR оснащені бойовими модулями з дистанційним управлінням (RCWS), які дають змогу екіпажу керувати зброєю зсередини. Таким чином, машини також можуть надавати вогневу підтримку на полі бою, вказується на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

Повідомляється, що чергова партія YPR прибуде в Україну найближчим часом. Про точну кількість і тип озброєнь не повідомляють.

За даними відомства, Нідерланди вже надали Україні загалом 207 YPR різних типів.

 

 

Теги: #нідерданди #україна #бмп

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