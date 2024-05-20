Події

19:21 20.05.2024

Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом усієї доби вівторка

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Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом усієї доби вівторка

НЕК "Укренерго" попереджає про запровадження у вівторок графіків погодинних відключень електроенергії для промисловості та населення протягом усієї доби на всій території України.

"З 00:00 та протягом доби на всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні НЕК у фейсбуці.

Водночас системний оператор пояснює, що графіки можуть бути застосовані в разі перевищення доведених кожному регіону лімітів споживання.

Як повідомлялося, сьогодні графіки передбачені з 18:00 до 24:00.

 

 

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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