Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом усієї доби вівторка

НЕК "Укренерго" попереджає про запровадження у вівторок графіків погодинних відключень електроенергії для промисловості та населення протягом усієї доби на всій території України.

"З 00:00 та протягом доби на всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні НЕК у фейсбуці.

Водночас системний оператор пояснює, що графіки можуть бути застосовані в разі перевищення доведених кожному регіону лімітів споживання.

Як повідомлялося, сьогодні графіки передбачені з 18:00 до 24:00.