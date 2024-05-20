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18:52 20.05.2024

У мережі поширюють фейковий лист щодо збору даних школярів для реєстру призовників - Міносвіти

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Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в мережі поширюють несправжній лист від відомства щодо збору даних школярів для реєстру призовників.

"Мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Ніби на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Це фейк. Міністерство не надсилало листа з таким змістом", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У Міносвіти наголосили, що ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тому радять ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну.

Теги: #міносвіти #фейк

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