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17:26 20.05.2024

Керівництво Ізраїлю не сприймає планів видати ордери МКС на арешт Нетаньяху і глави ізраїльського Міноборони

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Керівництво Ізраїлю не сприймає планів видати ордери МКС на арешт Нетаньяху і глави ізраїльського Міноборони

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац назвав скандалом історичних масштабів заяву прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Карима Хана про те, що він направив запит на оформлення ордерів на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта.

"У той час як убивці і ґвалтівники з руху ХАМАС скоїли злочини проти людяності щодо наших братів і сестер, прокурор ставить в один ряд прем'єра, міністра оборони Ізраїлю з мерзенними монстрами ХАМАС, подібними до нацистів. Це історичне безчестя, про яке пам'ятатимуть завжди", - наводить The Times of Israel слова міністра.

Кац додав, що він проінструктував службовців МЗС розгорнути оперативний штаб, що має перешкодити втілити це рішення в життя.

Міністр військового кабінету Бені Ганц заявив, що рішення прокурора є "злочином історичного розмаху". "Проводити паралелі між лідерами демократичної країни, налаштованих на самозахист від огидного терору, з лідерами кровожерливої терористичної організації, це найсильніший відступ від правосуддя і кричуще моральне банкрутство", - цитує портал Ynet Ганца.

Міністр, який курирує нацбезпеку, Ітамар Бен Гвір закликав Нетаньяху і Галанта ігнорувати МКС і довести до кінця військову кампанію проти ХАМАС.

Тим часом у заяві прокурора Хана зазначається, що він також вважає за потрібне заарештувати лідера ХАМАС у Газі Ях'ю Сінвара, главу політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханію і командира військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі. Хан пояснив, що має підстави вважати, що вони "несуть відповідальність за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності на території Ізраїлю і держави Палестина (у Секторі Гази)".

Своєю чергою в ХАМАС також розкритикували цей запит прокурора. Згідно з Associated Press, у заяві руху йдеться про те, що прокурор тим самим намагається "зрівняти жертву і ката", а ХАМАС має право чинити опір "ізраїльській окупації, зокрема й шляхом збройного опору".

У ХАМАС також заявили, що МКС має домагатися арештів не лишеи Нетаньяху і Галанта, а й інших ізраїльських лідерів.

Прокурор Хан раніше зазначав, що убачає підстави для того, щоб запросити ордери на арешт Нетаньяху і Галанта, оскільки "є розумні підстави вважати, що вони (...) несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території держави Палестина (Сектор Гази) щонайменше з 8 жовтня 2023 року".

Західні ЗМІ пояснюють, що тепер судді МКС мають розглянути запит прокурора і вирішити, чи справді є підстави для видачі ордерів на арешт.

ХАМАС 7 жовтня 2023 року здійснив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав воєнну операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. За місяці бойових дій сторони конфлікту звинувачували одна одну у скоєнні серйозних злочинів. Крім того, низка країн висловлювали побоювання з приводу того, що Ізраїль, можливо, надмірно жорстко відповів на напад ХАМАС, що призвело до загибелі численних мирних палестинців.

Теги: #ізраїль #мкс

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