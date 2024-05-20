Голова УІНП виступає за початок створення Музею історії російсько-української війни, але не знає, чи достатньо для цього ресурсів

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає за необхідне створити юридичну особу Музею історії російсько-української війни з ядром фахівців, які займалися б пошуками, складанням колекції та підготовкою концептуальних рішень.

"Щодо взагалі музеїв російсько-української війни, то ситуація така, що обидва варіанти законопроєктів про перехідне правосуддя містили блок про меморіалізацію і право на правду, і в одному з них було передбачено створення музеїв боротьби проти російської окупації в Києві, Севастополі і Донецьку. Ці документи не стали навіть повноцінними законопроєктами, але логіка міркування була така, і в цьому щось є", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи можливу реалізацію ідеї Музею історії російсько-української війни.

Крім того, за його словами, за ескізним проєктом Національного військового меморіального кладовища в сьомій або восьмій черзі передбачено створення або музею війни загалом, або музею про тих людей, яких буде поховано на меморіальному кладовищі.

"На мою думку, це буде один великий національний музей чи, можливо, їх буде декілька, наприклад, в Криму і на сході України. Я бачу в цьому резон. Я робив би це окремим музеєм, саме про цю війну. Звісно, з великою передісторією, як виникла ця війна, про всі російські зазіхання і століття російської імперської практики і пригноблення українців, але все-таки зосередився б саме на цій війні", - додав він.

На запитання, коли варто створювати такий музей, очільник УІНП заявив, що було б непогано створити юридичну особу з ядром спеціалістів, які вже займалися б пошуками, складанням колекції, підготовкою концептуальних рішень.

"Це було б мудро. Але я не знаю, чи достатньо для цього ресурсу. Це питання до уряду. Не можна створити абищо, це має бути серйозна інституція. Треба передбачити команду, почати розробляти концепцію і давати ресурси, щоб почати це робити. Якщо ми поки що на це не спроможні, тоді нема про що говорити. Треба тоді чекати кінця війни і починати все спочатку", - додав він.

Водночас очільник УІНП заявив, що дуже важливо дати всій державній мережі музейних установ пропозицію вже наразі акумулювати експонати.

"Тому що, повторюся, музеї формуються довкола колекцій. Ми можемо скільки хочемо мати прекрасних суто наративних музеїв, але людину завжди тягне до артефактів. Людина завжди хоче навіть в наративному музеї побачити історію, а потім торкнутися реального предмету, який там був. Це збуджує людську свідомість", - підсумував він.